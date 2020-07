Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 5 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni su quasi tuta l’Italia, ad eccezione di qualche addensamento in transito al Sud, con possibili piogge di debole intensità sulla Calabria nel corso della notte. Temperature minime in lieve rialzo al Nord e comprese fra 19 e 24 gradi.

Lunedì 6 luglio sarà un’altra giornata all’insegna dell’alta pressione, ma un impulso di instabilità in discesa dal Nord Europa comincerà a prendere piede al Nord Italia nel tardo pomeriggio, dove si registreranno fenomeni localmente intensi con un netto rinforzo di Bora e Grecale sull’Adriatico ed un calo delle temperature. Tempo soleggiato sul resto d’Italia, salvo qualche precipitazione di carattere temporalesco sulla Calabria settentrionale. Temperature massime fra 30 e 35 gradi, di poco inferiori su Puglia e Calabria.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

All’altezza di Piacenza, sulla A1 Milano-Bologna (Km 55 – direzione: Napoli), traffico rallentato tra Basso Lodigiano e Bivio A1/Inizio Complanare Piacenza per incidente.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 20.2 – direzione: Genova) coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori in corso.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 274 – direzione: Taranto) coda di 1 km tra Porto Sant’Elpidio e Fermo Porto San Giorgio per riduzione di carreggiata. Coda di 2 km tra Pescara Nord e Pineto per riduzione di carreggiata. Coda di 1 km tra Roseto Degli Abruzzi e Pescara Nord per riduzione di carreggiata.

Sulla Tangenziale di Napoli (entrambe le direzioni) divieto di transito per i mezzi pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori. In A3 Napoli-Salerno (Km 42.8 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alle 6.00 del 30/09/2020.