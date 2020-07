Johann Zarco potrebbe persino salire direttamente nel team factory Ducati senza passare per il team Pramac. A dirlo è Francesco Guidotti, team manager della squadra satellite.

In casa Ducati resta ancora tutto da definire. L’unico tassello certo per il 2021 porta il nome di Jack Miller, che ha firmato un contratto annuale con opzione sul 2022 durante il periodo della quarantena. Il resto è ancora da definire. E non solo per quanto riguarda Andrea Dovizioso. Molto ambita è anche la sella rimasta libera dall’australiano in Pramac.

Tra i contendenti c’è il giovane Jorge Martin di cui si sta occupando Duati in persona. Il team manager Francesco Guidotti, in un’intervista rilasciata a Corsedimoto.com, sembra ottimista sull’arrivo dello spagnolo, ma non esclude che possa arrivare anche il francese Johann Zarco o che questi, addirittura, possa accedere al team factory direttamente. Ovviamente tutto dipende dai risultati nella prima parte di stagione. “Zarco è un pilota Ducati, potrebbe essere un contendente”, ha ammesso Guidotti.

LEGGI ANCHE -> Motomondiale, ufficiale: il GP di Brno sarà a porte chiuse

Ma c’è molto di più sotto la cenere. Se il transalpino dimostrerà buoni risultati con la Desmosedici potrebbe persino prenotarsi per un posto nel team ufficiale. “In caso di ottimi risultati potrebbe anche bypassarci, non siamo un passaggio obbligato per il team ufficiale”. Anche Pecco Bagnaia è in discussione, ma il team manager si dice fiducioso che saprà fare molto bene, dopo alcuni episodi sfortunati nel 2019 che non gli hanno permesso di raccogliere quanto meritava. “I posti liberi sono uno e mezzo, non voglio considerare libera la sella di Pecco Bagnaia – ha concluso Francesco Guidotti -, perché sono sicuro che quest’anno farà vedere cosa non è riuscito a far vedere l’anno scorso”.