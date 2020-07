Si è svolto regolarmente prima del via del GP d’Austria il gesto dei piloti di F1 contro il razzismo. Ma Hamilton denuncia: “Alcuni restano in silenzio”

Si è svolta a pochi minuti dalla partenza del Gran Premio d’Austria l’espressione di solidarietà collettiva dei piloti di Formula 1 contro il razzismo. Molti protagonisti, da Lewis Hamilton a Sebastian Vettel a Charles Leclerc si sono riuniti per una foto di gruppo sul traguardo del Red Bull Ring, indossando le magliette nere con le scritte “Black Lives Matter” e “End Racism”.

E alcuni di loro si sono anche inginocchiati, unendosi al gesto diffusosi nel mondo dello sport globale, nell’ambito delle proteste per l’uccisione dell’afroamericano George Floyd a Minneapolis nel maggio scorso. Eppure, non tutti i corridori hanno deciso di aderire a questo appello.

End Racism.

One cause. One commitment.

As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ

— Formula 1 (@F1) July 5, 2020