In questa emozionante sfida vedremo correre in una gara di accelerazione la nuovissima Porsche 911 Turbo S contro la Taycan Turbo S.

Porsche ha davvero superato se stessa con la 911 Turbo S 2021. La nuova 911 è un enorme miglioramento rispetto al suo predecessore; ora è la 911 Turbo più veloce e più potente di sempre.

Ma c’è un’altra vettura di Stoccarda che può sfidare la 911. Nonostante il suo essere silenziosa, è sicuramente una potenziale minaccia. E sì, è tutta elettrica e porta lo stesso soprannome: la Porsche Taycan Turbo S.

Sì, lo sappiamo, non ha il turbo. Fatevene una ragione.

Carwow fa partecipare questi due modelli Turbo S a una gara di accelerazione per vedere quale dei due è più veloce sui 400 m. Prima di guardare il video, però, vediamo un po’ di numeri.

La 911 Turbo S è alimentata da un motore bicilindrico da 3,8 litri con doppio turbocompressore che produce 640 cavalli e 800 Newton-metri di coppia. Con questi numeri, può sfrecciare da fermo 100 km/h in soli 2,6 secondi.

La Taycan Turbo S, invece, ha due motori elettrici sincroni a magneti permanenti, che producono 616 CV e 1.049 Nm. In Overboost, invece, può arrivare fino a 750 CV.

La Taycan Turbo S è decisamente più potente, ma è importante notare che è anche significativamente più pesante con i suoi 2.313 kg rispetto ai 1.640 kg della 911 Turbo S .

Naturalmente, il peso gioca un ruolo importante in una gara di accelerazione, così come la trazione e la persona al volante. Ciò detto, chi pensate abbia vinto questa gara? Guardate il video qui sotto per scoprirlo.