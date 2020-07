Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 4 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile al Centro e al Sud in particolare sulla fascia appenninica, con precipitazioni anche di carattere temporalesco in assorbimento parziale nel pomeriggio. Cieli sereni o poco nuvolosi al Nord e sulle Isole maggiori. Temperature massime in leggero calo e comprese fra 28 e 31 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Milano in A4 Torino-Brescia (Km 138.3 – direzione: Trieste) coda alla barriera di Milano. Traffico a rilento sulla A4 Milano-Padova (Km 206.4 – direzione: Trieste) tra Ospitaletto e Bivio A4/A21 Torino-Brescia.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 – direzione: Ventimiglia) coda di 1 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per lavori in corso. In A12 Genova-Livorno (Km 11.5 – direzione: Rosignano) coda di 1 km tra Genova Nervi e Recco per lavori in corso.

Sulla A14 Bologna-Ancona (Km 4.8 – direzione: Taranto) code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Faenza. Coda di 2 km tra Forli’ e Cesena Nord per incidente.

A Sud di Livorno in A12 Livorno-Rosignano (Km 206.9 – direzione: Rosignano) coda in uscita alla barriera di Barriera di Rosignano per traffico intenso.

Traffico in tilt sulla A14 Ancona-Pescara: coda di 5 km tra Civitanova Marche e Fermo Porto San Giorgio per riduzione di carreggiata. Coda di 1 km tra Fermo Porto San Giorgio e Pedaso. Coda di 2 km tra Grottammare e San Benedetto del Tronto. Coda di 1 km tra Val Vibrata e Roseto Degli Abruzzi.