Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 4 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Piogge residue sulle regioni estreme del Sud, con possibili temporali sulla Calabria jonica. Fenomeni che persisteranno nel corso della notte sul basso Tirreno e l’alta Basilicata. Cieli sereni sul resto della Penisola. Temperature minime stabili o in leggero ribasso locale e si attesteranno fra 19 e 24 gradi.

Domenica 5 luglio ancora precipitazioni sparse tra Basilicata e Calabria e sulla Sicilia orientale. Cieli ampiamente soleggiati sul resto d’Italia, con le massime che torneranno a salire per effetto di correnti calde subtropicali che si innalzeranno dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale. Le temperature massime oscilleranno fra 29 e 34 gradi, con il cado che sarà particolarmente intenso nelle città del Nord.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Liguria ancora traffico in tilt per lavori in corso: sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 – direzione: Ventimiglia) coda di 1 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano. In A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 4 – direzione: Genova Voltri) coda tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia. Sulla A12 Genova-Livorno (Km 11.5 – direzione: Rosignano) l‘uscita di Genova Nervi è chiusa al traffico provenendo da Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Genova est.

All’altezza di Arezzo, sulla A1 Firenze-Roma, traffico rallentato tra Valdarno e Arezzo per materiali dispersi.

Sulla A14 Ancona-Pescara coda di 4 km tra Porto Sant’Elpidio e Fermo Porto San Giorgio per riduzione di carreggiata. Coda di 3 km tra Grottammare e San Benedetto del Tronto. Coda di 1 km tra Val Vibrata e Roseto Degli Abruzzi.

In Abruzzo da segnalare coda per incidente sulla A25 Torano-Pescara (Km 121.4 – direzione: Pescara) tra Pescina e Cocullo.