Il team Repsol Honda e l’azienda Iveco hanno firmato un accordo biennale. L’azienda piemontese accompagnerà il team di MotoGP in giro per i circuiti nel calendario.

E’ tempo di spostamenti per il mondo del paddock e mai come quest’anno la mobilità su gomme diventa fondamentale per i team, dal momento che non dovrebbero esserci viaggi in aereo fuori dal Vecchio Continente. Honda Racing Corporation è lieta di annunciare Iveco come nuovo partner ufficiale per le prossime due stagioni del Campionato mondiale MotoGP.

L’azienda piemontese ha firmato una nuovo contratto con la squadra iridata di Marc Marquez e il suo logo apparirà nei box del team Repsol Honda. A disposizione di HRC una inedita flotta di nuovi camion IVECO S-WAY che verranno impiegati per gli spostamenti tra i circuiti in calendario e verranno messi in bella mostra.

Iveco può vantare una lunga storia motoristica e punti vendita in oltre 160 paesi. Il celebre marchio italiano lavora per sviluppare soluzioni tecnologiche che rispettino sia le persone che l’ambiente. Iveco investe nello sviluppo di sistemi di trasmissione alternativi da oltre 30 anni. “Vorremmo dare il benvenuto a Iveco nel team Repsol Honda in MotoGP. Garantire che i nostri materiali arrivino ad ogni gara è ovviamente una delle nostre massime priorità e l’utilizzo dei prodotti Iveco ci aiuta a trasportare materiali utili per poter gareggiare – ha detto Tetsuhiro Kuwata, Direttore HRC -. La loro passione e la spinta a continuare a sviluppare le tecnologie e il miglioramento dell’efficienza rispecchiano la stessa filosofia che abbiamo in HRC”.

C’è massima soddisfazione anche nell’ambiente Iveco, per aver stipulato un accordo con uno dei team più prestigiosi della classe regina. Ruggero Mughini, ad Iveco per Spagna e Portogallo sfoggia orgoglio per la partnership. “Siamo orgogliosi di far parte del team Repsol Honda con il nostro nuovo veicolo di punta, IVECO S-WAY. Storicamente, IVECO ha una lunga tradizione nel mondo delle corse automobilistiche, quindi iniziamo questa nuova collaborazione con grandi aspettative ed entusiasmo. Far parte del Repsol Honda Team per le prossime due stagioni, con le quali condividiamo molti valori, come lo sforzo, il lavoro di squadra e la ricerca dell’eccellenza, sarà una grande sfida, ma insieme possiamo realizzare molte cose”.