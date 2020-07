Ducati ha deciso di dare una grande occasione a Jack Miller, che vuole dimostrare di essersela meritata. E dalla Formula 1 arrivano parole positive per lui.

Jack Miller è tra i piloti più attesi del campionato MotoGP 2020, dato che l’anno prossimo correrà nel team ufficiale Ducati. Dovrà dimostrare di esseri meritato la promozione dalla squadra Pramac Racing.

La scorsa stagione è stata la migliore da quando corre in MotoGP e dunque è naturale aspettarsi una crescita ulteriore adesso. Cinque podi e altri tre piazzamenti in top 5 conquistati nel 2019. Ora l’australiano deve fare un altro step per consolidarsi nelle prime posizioni.

MotoGP, Ricciardo elogia Miller

Daniel Riccardo, pilota Renault in Formula 1, è connazionale di Miller e lo ha elogiato al podcast dell’Australian Grand Prix Corporation: “Sono davvero entusiasta nel vedere ciò che è in grado di fare. Quando dico ‘quello che può fare’ penso che tutti conoscono le sue capacità. Nel suo caso si tratta di salire sul podio e di vincere. Sarebbe molto bello. È un bravo ragazzo, ritengo che sia cresciuto e maturato molto. Per lui è il momento migliore per arrivare al contratto che ha”.

Ricciardo pensa che Jack possa essere un top rider della MotoGP. Il passaggio al team ufficiale Ducati gli permetterà di essere ancora più competitivo nel 2021. Comunque anche nella squadra Pramac Racing dispone di una Desmosedici GP20 e di un grande supporto per fare risultati importanti. Toccherà a lui dimostrare quanto vale.