Nelle prime qualifiche della stagione 2020 sul circuito dell’Austria dominio Mercedes. Ferrari, invece, in forte difficoltà.

Dopo un FP3 ancora appannaggio delle Mercedes è scattata la prima sessione di qualifica sul circuito di Spielberg.

Q1 – Alfa Romeo e Williams prime a scendere in pista. 1’05″478 per Antonio Giovinazzi, seguito dal compagno di squadra Kimi Raikkonen e dalle FW43 di Geroge Russell e Nicholas Latifi.

A 9′ dalla fine 1’04″326 per la Red Bull di Max Verstappen. Dietro l’olandese la McLaren di Carlos Sainz e la Racing Point di Sergio Perez.

DROP ZONE (Five minutes to go) Raikkonen

Magnussen

Russell

Grosjean (📸)

Latifi#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/ljJHNp64b1 — Formula 1 (@F1) July 4, 2020

1’04″309 per Lance Stroll con la RP20.

Bandiera a scacchi! Max Verstappen davanti a tutti, poi le Mercedes di Bottas ed Hamilton

Disastrosa la prestazione delle Alfa Romeo eliminata con entrambi i piloti.

Q1 CLASSIFICATION GEOOOOOOORGE was just 0.073s away from making Q2 👀 Magnussen joins the Alfa Romeo and Williams cars in the drop#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/rP3TydYRJ4 — Formula 1 (@F1) July 4, 2020

Q2 – Si riparte con Sebastian Vettel immediatamente in azione. 1’03″325 per Valtteri Bottas. La Mercedes sembra volare. I primi dieci sono tutti con gomme soft salvo Verstappen, 8° con le medie. A pochi secondi dalla bandiera a scacchi Bottas firma un 1’03″015 e supera Hamilton,secondo. Terzo Albon con la Red Bull.

Mani nei capelli con la Ferrari. Leclerc si salva per un amen ed è 10°. Undicesimo Vettel.

Q3- Al via la terza e ultima tranche della sessione di qualifica. Come al solito le Frecce d’Argento sono le prime ad attaccare. Bottas stampa un ottimo 1’02″939. Il passo del finlandese è da pole. Alle sue spalle il compagno di squadra Hamilton e la Red Bull di Verstappen. La Ferrari sembra arrancare. Leclerc è ad oltre 1″ dal #77.

Ultimo tentativo per il gruppo. Clamoroso svarione di Bottas che va sull’erba.

Ham sotto la bandiera a scacchi. L’inglese non riesce a migliorare il crono del team-mate. Mad Max si conferma 3°. Ottimo il quarto posto di Norris su McLaren. Leclerc delude con il 7° tempo a 9 decimi.

Q3 CLASSIFICATION It was CLOSE between the Mercedes pair! Norris splits the Red Bulls in P4 #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/AdnaqCl8W0 — Formula 1 (@F1) July 4, 2020