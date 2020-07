Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 3 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile al Nord con fenomeni di carattere temporalesco e grandinate, maggiormente concentrati sui settori alpini e prealpini e sulla Lombardia. Al Centro si segnalano precipitazioni sia sul litorale adriatico che lungo l’Appennino, più stabile il versante tirrenico. Ancora cieli sereni e gran caldo al Sud, ad eccezione di qualche piovasco sulla Puglia centrale. Temperature massime tra 28 e 33 gradi al Nord, fra 30 e 25 gradi al Sud.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia si segnalano rallentamenti sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino e tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 10.7 – direzione: Ventimiglia)

traffico a rilento tra Genova Pra’ e Bivio A10/A26 Trafori e coda tra Genova Pegli e Genova Aeroporto. Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 128.7 – direzione: Genova) coda tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Sampierdarena e tra Genova Sampierdarena e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori in corso.

Tra Bologna e Firenze sulla A1 Milano-Napoli tra Aglio e Calenzano verso Firenze, si segnalano 12 km di coda in diminuzione a seguito di un incidente, ora risolto, avvenuto al km 272. A chi da Bologna percorre la A1 Direttissima in direzione di Firenze, si segnalano 14 km di coda. In A1 Bologna-Roma (Km 296.8 – direzione: Milano) coda di 2 km tra Firenze sud e Firenze Scandicci per lavori in corso.

A Roma in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 6.5 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Nel Salernitano sulla A30 Caserta-Salerno (Km 49.7 – direzione: Salerno) coda in uscita alla barriera di Salerno. Coda di 4 km tra Castel San Giorgio e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino per traffico congestionato. Uscita consigliata provenendo da Caserta: Castel San Giorgio. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 36.7 – direzione: Salerno) coda tra Nocera Sud e Vietri sul Mare per lavori.