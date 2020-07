La gara di Brno, terzo appuntamento nel calendario 2020, si terrà a porte chiuse per i fan. L’appuntamento ceco ci sarà anche nel 2021.

Il Gran Premio di Brno è la terza gara del calendario MotoGP 2020. Dopo le due gare a Jerez, il viaggio continua dalla Spagna alla Repubblica ceca. Dal 7 al 9 agosto si correrà sul tracciato dell’Est Europa, ma anche in quella occasione sarà a porte chiuse. L’emergenza Covid continua a imperversare, ci sono ancora focolai attivi sparsi per l’Europa che destano preoccupazione. Lo sport ha la sua importanza, ma la salute resta sempre la priorità.

Nessun fan avrà accesso all’autodromo. I biglietti che sono già stati acquistati rimarranno validi per l’anno successivo. Nelle ultime settimane si sono svolte discussioni con tutte le parti interessate sull’opportunità di un’apertura parziale per gli spettatori. Rispetto ad altri paesi, la situazione sanitaria in Repubblica Ceca è relativamente buona in termini di numeri di infezione. Secondo i dati della Johns Hopkins University , circa 12.000 persone nella Repubblica Ceca sono risultate positive al virus. Circa 350 persone sono morte a causa di un’infezione (al 3 luglio).

GP di Brno anche nel 2021

La MotoGP è il più grande evento di sport motoristici nella Repubblica Ceca. La gara può svolgersi ad agosto. Il contratto con il promotore della MotoGP Dorna scade alla fine del 2020. Dorna non ha ancora commentato ufficialmente un’estensione del contratto, ma fonti interne assicurano che l’evento si terrà anche nel 2021. “I negoziati hanno richiesto molto tempo, ma possiamo essere soddisfatti del risultato”, ha dichiarato il sindaco di Brno Marketa Vankova. “La gara promuoverà il turismo e l’economia nel 2021.”

Come continuerà il Gran Premio della Repubblica Ceca dopo il 2021 è ancora un interrogativo. “Entro la fine di luglio 2021, dovremmo avere un piano chiaro per il futuro a lungo termine dal 2022 al 2026”, afferma il politico regionale Simek. Con l’eccezione del 1992, il Grand Prix motociclistico di Brno si svolge ininterrottamente dal 1987.