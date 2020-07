Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 3 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile al Centro-Nord, ad eccezione del Lazio dove continua a primeggiare il bel tempo e il caldo. Possibili temporali e grandinate tra Piemonte, Liguria e bassa Lombardia e sull’alto-medio Adriatico. Precipitazioni in parziale assorbimento notturno, ma persisteranno sulle zone dell’Appennino settentrionale e la costa marchigiana. Più stabile e soleggiato al Sud. Temperature minime comprese fra 19 e 24 gradi.

Sabato 4 luglio il fronte ciclonico si sposterà al Centro-Sud, con fenomeni più consistenti lungo la dorsale appenninica e sulla pianura pugliese. Temperature in lieve calo e comprese fra 28 e 31 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Traffico a rilento in A4 Torino-Brescia (Km 125 – direzione: Trieste) tra Nodo di Pero e Cormano e in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino.

In Liguria si segnalano 3 km di cosa sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 6 – direzione: Ventimiglia) tra Genova Pegli e Arenzano per lavori. Sulla A12 Genova-Livorno (Km 28.4 – direzione: Genova) coda di 3 km tra Rapallo e Genova Nervi per incidente. In A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 88.6 – direzione: Genova) coda di 5 km tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia per lavori.

Sulla A1 Bologna-Firenze (Km 274 – direzione: Milano) coda di 1 km tra Calenzano e Bivio A1-Variante per veicolo in avaria.

Alle porte di Roma sulla A1 Milano-Napoli tra il Bivio con la Diramazione di Roma Nord e Guidonia, in direzione di Napoli, il tratto è chiuso con traffico bloccato ed una coda di 1 km per mezzo in pesante in fiamme all’altezza del km 532. In prossimità dell’uscita obbligatoria verso la Diramazione di Roma Nord si è formata una coda di 3 km da Ponzano Romano.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 271 – direzione: Taranto) coda di 4 km tra Porto Sant’Elpidio e Fermo Porto San Giorgio per riduzione di carreggiata. Coda di 3 km tra Roseto Degli Abruzzi e Pescara Nord.