Fabio Quartararo si sente sempre più forte e il prossimo obiettivo per lui è quello di provare a battere Marc Marquez in pista.

Fabio Quartararo è sicuramente uno dei piloti più attesi in questa stagione che è alle porte. Il rider francese ha dimostrato di essere una spina nel fianco per Marc Marquez già nel 2019 nonostante una moto per buona parte dell’anno non all’altezza di quella factory.

Ora però che Quartararo è stato ufficialmente ingaggiato dalla Yamaha factory per la prossima stagione è facile aspettarsi che già da questo 2020 avrà il team di Iwata completamente ai suoi piedi per accontentarlo in tutto. Il francese al momento non ha ancora vinto una gara in MotoGP, ma ha raccolto tanti risultati importanti e si candida sicuramente per il futuro ed essere uno dei protagonisti della categoria.

Quartararo si sente al top

Come riportato da “motogp.com”, Fabio Quartararo ha così commentato la stagione scorsa e quella che è ormai alle porte: “L’anno scorso potevo vincere, ma onestamente Marquez ha disputato una stagione incredibile, una delle migliori in MotoGP. Il suo peggior risultato è stato il secondo posto. Quest’anno spero di poter lottare con maggiore continuità con Marc e ci stiamo lavorando”.

Visualizza questo post su Instagram Jerez coming 🔜🚀 Un post condiviso da Fabio Quartararo 🇫🇷 (@fabioquartararo20) in data: 2 Lug 2020 alle ore 8:16 PDT

Il francese ha poi proseguito: “Abbiamo una moto factory ed un grande team. Ora siamo nel mese in cui si correrà e io mi sento in grande forma. In questa quarantena mi sono allenato tanto a casa ed è stato molto difficile. Mi sento meglio rispetto a prima dello stop. Essere al top fisicamente sarà importante se consideriamo il calendario che abbiamo quest’anno”.

Antonio Russo