Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 2 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli nuvolosi e tempo instabile su quasi tutto il Nord Italia, con temporali maggiormente concentrati sul Nordest e bassa Lombardia. Fenomeni in assorbimento notturno, ma persisteranno precipitazioni sulle Alpi orientali. Cieli ampiamente soleggiati altrove, salvo addensamenti sparsi sull’alta Toscana.

Venerdì 3 luglio sarà una giornata fortemente instabile al Nord, con piogge che interesseranno anche il medio Adriatico e la fascia appenninica centrale. Bel tempo, invece, al Sud, dove si potrebbero avere brevi piovaschi solo sulla zona del Gargano. Temperature massime stabili e comprese fra 29 e 34 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Continuano i problemi alla viabilità in Liguria. Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 36.4 – direzione: Genova) coda di 3 km tra Albisola e Varazze per incidente. Coda di 4 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per lavori. Chiuse le uscite di Genova Prà e Genova Pegli. In A12 Genova-Livorno (Km 11.5 – direzione: Rosignano) l‘uscita di Genova Nervi e’ chiusa al traffico, così come le uscite di Rapallo e Lavagna.

All’altezza di Firenze sulla A1 Bologna-Roma (Km 295.5 – direzione: Milano) l‘uscita di Firenze Impruneta è chiusa al traffico fino alle 06:00 del 03/07/2020 provenendo da Roma per lavori. Uscita consigliata provenendo da Roma: Firenze Scandicci.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 271 – direzione: Taranto) coda di 2 km tra Porto Sant’Elpidio e Fermo Porto San Giorgio per riduzione di carreggiata.

A Roma in A1 Diramazione Roma nord – GRA (Km 22 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) coda di 1 km tra Bivio Diramazione Roma nord/G.R.A. e Settebagni per incidente.

In A3 Napoli-Salerno (Km 42.8 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alle 6.00 del 30/09/2020