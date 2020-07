Lewis Hamilton potrebbe strappare diversi record in F1 in questa stagione a Michael Schumacher, ma anche Raikkonen non scherza.

Il 2020 potrebbe essere un anno fondamentale per la storia della F1. Il caso ha voluto, infatti, che proprio in questa stagione così travagliata, che poi è anche la 70a nella storia della classe regina del motorsport potrebbero essere abbattuti diversi record. Il primo naturalmente è quello che riguarda i titoli iridati con Hamilton che potrebbe agguantare Michael Schumacher, primatista in tal senso, a quota 7.

Sempre il britannico però in questo 2020 potrebbe anche soffiare, sempre a Schumi, il record assoluto di successi in F1, ne basteranno altri 7, infatti, per agguantare il tedesco fermo a 91 vittorie. Una piccola soddisfazione però potrebbe arrivare anche per Kimi Raikkonen, che è vicinissimo al record di Barrichello di 326 GP disputati. Il finlandese è ad 11 GP dal diventare il pilota con più gare nella storia della categoria.

Leclerc e Verstappen a caccia di un record

Questo 2020 però come dicevamo potrebbe essere soprattutto l’anno di Hamilton e del suo personale sorpasso ai danni di Michael Schumacher in diversi primati. Il britannico, infatti, è a soli 4 podi dal record del tedesco. Più complicato per l’inglese invece il record di giri in testa, che attualmente è sempre tra le mani di Schumi. Al momento tra i due ci sono circa 600 giri di differenza.

Sempre Hamilton potrebbe eguagliare Schumacher che a Magny Cours ha il record di 8 vittorie su una stessa pista. Il britannico potrebbe replicare tale primato in Ungheria o in Canada qualora si dovesse recuperare quest’ultima gara. Un record clamoroso però potrebbe arrivare anche dalla Mercedes che al momento è a 1 sola lunghezza dal primato Ferrari di 65 doppiette. Infine Max Verstappen e Charles Leclerc, vista la loro giovane età, possono strappare a Sebastian Vettel il primato di campione del mondo più giovane nella storia della F1.

