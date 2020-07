Ecco le prime immagini spia del nuovo modello di Audi Q4 E-Tron che, secondo la casa tedesca, dovrebbe uscire nel corso dell’anno.



In aprile, i fotografi avevano catturato l’Audi Q4 E-Tron per la prima volta, ma a quel tempo non era altro che un modello da collaudo che indossava le vesti della Volkswagen ID.4.

Proprio come la versione di produzione della E-Tron GT non si allontanerà troppo dal concept omonimo, il nuovo crossover elettrico di Audi rimarrà fedele alla showcar dell’anno scorso. Almeno questa è l’atmosfera che si respira dopo aver dato un’occhiata alle immagini spia esclusive e gentilmente concesse da Motor1.com.

Ha attraversato i soliti cambiamenti che si verificano quando si passa da un concept a un veicolo stradale, come l’acquisizione di maniglie delle portiere convenzionali e di specchietti laterali più grandi. I cerchi in lega non sembrano così grandi come il set da 22 pollici che la Q4 E-Tron concept ha ottenuto l’anno scorso a Ginevra e le luci non sono così belle. Stiamo anche notando che le massicce prese d’aria del concept sono scomparse, e c’è una buona probabilità che anche la griglia anteriore abbia subito qualche modifica.

Nonostante queste modifiche, la variante pronta per la produzione rimarrà in gran parte fedele al concept del 2019 e servirà come alternativa premium al già citato ID.4. I due saranno collegati meccanicamente cavalcando la stessa piattaforma MEB, ma la maggiore sofisticazione e i tanto desiderati Quattro Anelli si tradurranno in un prezzo più alto.

Si prevede che il Q4 E-Tron sarà dotato di una configurazione a doppio motore che consente un sistema elettrico Quattro come prevedeva il concept. È probabile che le specifiche tecniche finali non siano poi così diverse, con Audi che cita una potenza combinata di 302 cavalli per la showcar a quattro posti esposta oltre un anno fa in Svizzera. Il muscolo elettrico assicurava uno sprint da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi e una velocità massima regolata elettronicamente a 180 km/h.

Il pacco batteria con una capacità di 82 kWh aveva una potenza sufficiente per un’autonomia di oltre 450 chilometri WLTP. Con una capacità di ricarica di 125 kW, la batteria del concept può essere ricaricata all’80 per cento in poco più di mezz’ora.

“Minimalista” è probabilmente il termine giusto da usare per gli interni di questa auto, dato che ci sono pochissimi controlli convenzionali, con la maggior parte delle funzioni incorporate nel touchscreen da 12,3 pollici.

Audi ha recentemente confermato che il debutto ufficiale del Q4 E-Tron avverrà ancora nel 2020, nonostante la pandemia di coronavirus. Stessa sorte del modello gemello della Porsche Taycan, la berlina elettrica E-Tron GT.