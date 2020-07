L’idea di avere il suo mentore Valentino Rossi al fianco nella prossima stagione, in seno al team Petronas, satellite Yamaha, esalta Franco Morbidelli

“Sono molto contento se sarà così, una bellissima storia per tutto quello che significa”. Franco Morbidelli è entusiasta all’idea di fare coppia con Valentino Rossi nel 2021 alla Petronas, scuderia satellite Yamaha.

Due italiani in squadra insieme, l’allievo e il maestro, è una prospettiva che affascina entrambi. Tanto che si sono già confrontati in merito: “Mi ha chiesto com’è il team, gli ho detto la verità, che è fantastico, non sembra un team clienti, è super professionale”, spiega Morbidelli alla Gazzetta dello Sport.

Valentino Rossi e Franco Morbidelli insieme alla Yamaha Petronas?

L’annuncio dell’arrivo di Valentino Rossi alla Petronas potrebbe arrivare già a margine del primo Gran Premio stagionale a Jerez de la Frontera, in Spagna, il prossimo 19 luglio. Nel frattempo anche Morbidelli attende il suo rinnovo, ma non ha fretta: “Perché siamo tutti molto tranquilli e diamo per assodato il nostro matrimonio”.

Le speranze per la competitività della sua Yamaha sono elevate: “Gli sviluppi bloccati per due anni saranno un aiuto”, sostiene Franco. E anche per questa stagione che si appresta ad iniziare gli obiettivi e le ambizioni sono notevoli: “Ogni gara avrà più valore e peso, ma non bisognerà farsi prendere dalla foga. Servirà il giusto mix di rischio, concentrazione e testa. Sono due anni che non lotto per cose importanti, giocare un po’ più in attacco mi aiuterà a ritrovare le sensazioni che provi quando lotti per qualcosa di grande”.