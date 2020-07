Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 1° luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e soleggiato al Centro-Sud, salvo qualche addensamento sparso in transito lungo la fascia appenninica centrale. Temporali al Nord, maggiormente concentrati lungo la fascia alpina e tra Veneto e Romagna. Fenomeni che proseguiranno fino a tarda serata, soprattutto sul Nordest. Temperature massime comprese fra 29 e 34 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Alle porte di Milano traffico a rilento in A4 Torino-Brescia (Km 138.3 – direzione: Torino) tra Milano est e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa, tra Nodo di Pero e Cormano e in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino.

A Sud di Piacenza sulla A1 Milano-Bologna (Km 55.8 – direzione: Napoli) code a tratti tra Bivio A1/Inizio Complanare Piacenza e Fiorenzuola per traffico intenso. All’altezza di Modena coda di 5 km tra Reggio Emilia e Bivio A1/A22 Brennero-Modena per incidente.

Grandi disagi in Liguria per i cantieri aperti sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia e sulla A12 Genova-Livorno.

All’altezza di Firenze sulla A1 Milano-Napoli tra Incisa e Firenze Impruneta verso Bologna, risolto l’incidente si registrano 8 km di coda con tendenza alla diminuzione.

Il traffico defluisce su tutte il corsie ed il tratto si percorre in 45 minuti.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 274 – direzione: Taranto) coda di 2 km tra Porto Sant’Elpidio e Fermo Porto San Giorgio per riduzione di carreggiata. Coda di 1 km tra Roseto Degli Abruzzi e Pescara Nord.

A Roma in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 6.5 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

In A3 Napoli-Salerno (Km 17.4 – direzione: Napoli) coda di 2 km tra Torre Annunziata Nord e Torre del Greco per incidente. Coda tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori in corso.