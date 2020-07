Volkswagen Tiguan, il modello più venduto del marchio tedesco, si rinnova nel design, nelle tecnologie e nella gamma motori.

La Volkswagen Tiguan continua la sua scia di successi con una nuova edizione. Il suv più venduto in Europa e tra i più venduti al mondo, è il modello più richiesto di tutto il Gruppo Volkswagen.

Ora la best seller si presenta con un sostanziale aggiornamento. Ridisegnato il frontale con l’adozione della nuova calandra, il cofano motore è stato rialzato, mentre la nuova calandra, che ospita i fari con tecnologia LED, è caratterizzata da una maggiore larghezza. Anche gli incisivi paraurti presentano un design inedito.

Ridefinita la gamma motori. Di spicco la nuova Tiguan eHybrid con propulsore ibrido plug-in (245 CV). Può essere guidata in modalità esclusivamente elettrica fino alla velocità di 130 km/h; in modalità Hybrid, il motore elettrico supporta l’efficiente TSI in fase di accelerazione.

Le innovazioni ecocompatibili caratterizzano anche le altre tipologie di motorizzazioni. Per esempio i Turbodiesel: i motori TDI sono ora dotati di due catalizzatori SCR disposti in sequenza, ciascuno con iniezione di AdBlue separata (la cosiddetta tecnologia twin dosing). Questo ha consentito alla Volkswagen di ridurre gli ossidi di azoto (NOX) in modo significativo rispetto al modello precedente. La versione R porta una ventata di dinamismo.con il propulsore TSI ad alte prestazioni da 320 CV della prima Tiguan R.

Nuovi i sistemi di comando e di infotainment

Campi touch digitali al posto dei tasti e delle manopole di regolazione. All’interno dell’abitacolo, la Volkswagen ha integrato un modulo touch3 completamente nuovo dedicato alle funzioni di climatizzazione. Oltre alle superfici tattili, si è fatto ricorso a cursori touch generosamente dimensionati e illuminati per la regolazione della temperatura e del ventilatore.

La Tiguan si distingue anche sotto il profilo tecnico grazie all’offerta della nuova serie di sistemi di infotainment MIB3, che sono collegati in rete online con molteplici servizi. Un’altra novità: il collegamento, ora senza fili, delle app tramite App-Connect Wireless3 per Apple CarPlayTM e Android AutoTM.

Sistema audio Harman/Kardon. Insieme allo specialista del suono Harman/Kardon la Volkswagen ha sviluppato per la Tiguan un nuovo sistema audio di alta qualità (a richiesta) che dispone di dieci altoparlanti ad alte prestazioni e di un amplificatore da 480 Watt.