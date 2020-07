Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 1° luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile con temporali al Nord, maggiormente concentrati lungo la fascia alpina, con fenomeni in attenuazione notturna. Cieli sereni al centro e al Sud, con il caldo africano che continua a imperversare su tutte le regioni. Temperature minime stabili e comprese fra 19 e 24 gradi.

Giovedì 2 luglio possibili precipitazioni sulle Alpi orientali, parte della Romagna e sui rilievi abruzzesi. Temperature massime stazionarie o in locale aumento e comprese fra 30 e 35 gradi. Dal pomeriggio-sera tendenza all’instabilità al Nord con conseguente abbassamento delle massime.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Milano sulla A8 Milano-Varese (Km 15 – direzione: Varese) coda di 4 km tra Origgio Ovest e Busto Arsizio per incidente. Sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino.

Incidente anche a Sud di Piacenza sulla A1 Milano-Bologna (Km 80 – direzione: Napoli) dove si segnala un coda di 2 km tra Fiorenzuola e Fidenza.

Incidente anche a Bologna Nord: sulla A14 Bologna-Taranto tra il bivio per il Raccordo di Casalecchio e Bologna Borgo Panigale, in direzione della A1 Milano-Napoli, si e’ resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente avvenuto all’altezza del km 6 in cui è rimasto coinvolto un camion che si ribaltato disperdendo parte del carico costituito da bobine.

In A14 Ancona-Pescara (Km 273 – direzione: Taranto) coda di 2 km tra Porto Sant’Elpidio e Fermo Porto San Giorgio per riduzione di carreggiata.

Sulla A1 Firenze-Roma (Km 495 – direzione: Milano) coda di 3 km tra Magliano Sabina e Orte per incidente.