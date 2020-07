Maserati ha prodotto un nuovo motore interno dell’azienda modenese in gradi di erogare 630 cavalli dal nome in codice “Nettuno”

La Maserati sta gradualmente diminuendo la sua dipendenza dai motori Ferrari, poiché il marchio modenese sta introducendo un nuovo propulsore sviluppato interamente all’interno dell’azienda. Soprannominato “Nettuno“, il motore ha la forma di un V6 biturbo da 3,0 litri che pesa meno di 220 chilogrammi. Utilizza un carter secco e un sistema di combustione precamera di derivazione F1 con doppia candela.

Ecco i numeri: 630 cavalli di potenza a 7.500 giri al minuto e 730 Newton-metri di coppia tra 3.000 e 5.500 giri al minuto. Gira fino a 8.000 giri al minuto e ha un ordine di accensione di 1-6-3-3-4-2-5. Vanta una potenza specifica di 210 CV/litro e rappresenta il primo nuovo motore sviluppato da Maserati in 20 anni.

Naturalmente lo vedremo per la prima volta nell’attesissima supercar MC20 in programma al debutto durante l’evento “MMXX: Il tempo di essere audaci” in programma dal 9 al 10 settembre. Alla fine arriverà a modelli minori della rinnovata gamma Maserati. Secondo un recente rapporto di Automotive News Europe, svilupperà 542 CV nelle vetture sportive e 523 CV nei SUV. Avete notato come abbiamo usato il plurale? Questo perché il Levante sarà affiancato da un nuovo SUV nel 2021.

Parlando di altri modelli, le berline Ghibli e Quattroporte saranno rese più belle nel corso di quest’anno insieme alla già citata Levante. Nel 2021 uscirà la GranTurismo di nuova generazione, insieme al secondo SUV dell’azienda e a una “nuovissima cabrio sportiva“, che potrebbe essere una cabrio MC20. Nel 2022, Maserati punta a introdurre le sostituzioni della GranCabrio e della Quattroporte, seguite nel 2023 dalla nuova generazione Levante.

L’elettrificazione avrà un ruolo importante nel futuro dell’azienda, e siamo già ansiosi di vedere cosa porterà al gioco delle supercar una versione ibrida del V6 biturbo.