Presentata la McLaren con cui Fernando Alonso prenderà parte alla prossima edizione della 500 Miglia di Indianapolis il 23 agosto

È stata ufficialmente presentata la macchina con cui Fernando Alonso disputerà la prossima edizione della 500 Miglia di Indianapolis. Si tratta della terza partecipazione dell’asturiano alla superclassica delle corse americane, dove debuttò nel 2017 e poi non riuscì a qualificarsi l’anno passato.

Il team che schiererà il due volte iridato sarà di nuovo la McLaren, nel frattempo entrata a tempo pieno in IndyCar Series in collaborazione con la Sam Schmidt Motorsports e con i piloti Oliver Askew e Pato O’Ward. Per l’occasione della Indy 500 sarà infatti messa in pista una terza macchina.

FIRST LOOK. 👀 Take the first glance at @alo_oficial‘s No. 66 Ruoff Mortgage Arrow McLaren SP Chevrolet for the 104th #Indy500. 👏 pic.twitter.com/cwmCPmeiXc — Arrow McLaren SP (@ArrowMcLarenSP) June 30, 2020

Al posto della riconoscibile livrea arancio papaya della squadra britannica, lo spagnolo adotterà un disegno bianco e verde più carico di sponsor. L’obiettivo resta quello di puntare all’unica vittoria che gli manca per completare, insieme a quelle già conquistate della 24 Ore di Le Mans e del Gran Premio di Montecarlo di F1, la leggendaria triple crown, il triplete dell’automobilismo finora riuscito nella storia solo a Graham Hill.

L’edizione 2020 della 500 Miglia di Indianapolis si sarebbe dovuta disputare il 31 maggio, ma per colpa della pandemia di coronavirus è stata rimandata al 23 agosto, dove le tribune saranno aperte solo a metà della loro capacità massima per ospitare una parte degli spettatori.