Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 30 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al Nord, ampiamente soleggiati al Centro-Sud. Nel pomeriggio possibili piovaschi sulle Alpi centrali e le valli piemontesi. L’alta pressione di matrice africana porterà temperature fra 30 e 34 gradi, con punte fino a 38° in Sardegna e nelle città del Nordovest.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 138.3 – direzione: Torino) code a tratti tra Milano est e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa per traffico intenso e tra Nodo di Pero e Cormano.

I lavori in Liguria stanno causando molti problemi alla viabilità autostradale. In A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – direzione: Ventimiglia) coda di 6 km tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A26 Trafori. Le uscita di Genova Pra’ e Genova Pegli sono chiuse al traffico provenendo da Genova per lavori. Sulla A12 Genova-Livorno (Km 11.5 – direzione: Genova) coda di 5 km tra Genova Nervi e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori.

L’uscita di Genova Nervi e’ chiusa al traffico provenendo da Genova per lavori.

All’altezza di Firenze sulla A1 Firenze-Roma (Km 301 – direzione: Napoli) traffico rallentato tra Firenze sud e Incisa Reggello. Coda di 1 km tra Attigliano e Orvieto per incidente.

Alle porte di Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 3.5 – direzione: Tangenziale Est) coda di 3 km tra Via Togliatti e Bivio A24/Tangenziale est RM. Sulla Complanare Tratto Urbano A24 (Km 0 – direzione: Tangenziale Est) coda di 3 km tra Bivio Grande Raccordo Anulare e Svincolo di Via Togliatti.

A Salerno Nord sulla A3 Napoli-Salerno (Km 43.4 – direzione: Salerno) coda tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori in corso.