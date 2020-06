Da oggi nello stabilimento Volkswagen di Zwickau si produrranno solo auto elettriche. L’ultimo modello a combustione una Golf R Variant.

Lo stabilimento Volkswagen di Zwickau, nella Sassonia, da oggi produrrà solo auto elettriche e non più veicoli con motore a combustione. L’ultimo esemplare realizzato nell’impianto tedesco è una Golf R Variant conclusa il 26 giugno corso. D’ora in poi, a Zwickau saranno costruiti solo modelli elettrici della Volskwagen e, in futuro, anche delle marche Audi e SEAT.

Una decisione storica per il colosso di Wolfsburg, in un impianto che ha fatto la storia nella produzione di auto a benzina e diesel sin dal 1904. Da qui sono usciti 6.049.207 esemplari dei modelli Polo, Golf, Golf Variant, Passat berlina e Passat Variant. Adesso inizia una nuova era per lo stabilimento e non solo, dal momento che il futuro delle auto spinge sempre più insistentemente verso l’elettrico. Dopo una fase di conversione che durerà alcune settimane, le prime vetture elettriche saranno prodotte dalla fine dell’anno. Insieme alla Volkswagen ID.4, ci sarà un altro SUV elettrico della marca Audi.

I piani futuri dello stabilimento

Qui già si produce da quasi un anno la ID.3 1ST edition, mentre quella del SUV elettrico ID.4 seguirà nel corso dell’estate. A Zwickau si produrranno ogni anno 330mila esemplari a zero emissioni. Gli investimenti per la transizione ammontano a circa 1,2 miliardi di Euro. Dal 2021 qui verranno fabbricati sei modelli basati sulla piattaforma modulare elettrica MEB di tre diverse marche del Gruppo Volkswagen. Tutti gli 8mila dipendenti avranno un’apposita formazione con cui saranno qualificati per la produzione di auto elettriche e per maneggiare sistemi ad alto voltaggio.

La piattaforma MEB, utilizzata già dalla ID.3, è stata sviluppata appositamente per le auto a batteria e sfrutta così in maniera ottimale le possibilità offerte dalla mobilità elettrica, con ampio spazio interno e un comportamento su strada dinamico. I prezzi della versione d’accesso partiranno da meno di 30.000 Euro.