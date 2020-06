Khairul Idham Pawi deve guadagnarsi il rinnovo con il team Petronas. Il sogno è potersi allenare al Ranch di Valentino Rossi.

Khairul Idham Pawi spera che Valentino Rossi possa presto ufficializzare il contratto con il team Yamaha SRT Petronas. In tal caso il pilota della Moto3 del team Petronas Sprinta Racing potrebbe avvicinarsi il sogno di allenarsi al Ranch di Tavullia.

Il passaggio da Valentino Rossi dal team Yamaha alla squadra Yamaha SRT Petronas non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma la trattativa è solo questione di dettagli. Sono in tanti ad attendere questo annuncio storico, tra cui Khairul Idham Pawi: “Sarebbe bello averlo nella squadra”, ha detto il malese come riporta Speedweek.com. “È un eroe, un nove volte campione del mondo e possiamo certamente imparare dalla sua esperienza. Vorrei allenarmi con lui”.

Pawi progetta il futuro

E non solo sulla pista di asfalto, ma anche sull’ovale sterrato di Tavullia. Sarebbe una grande esperienza per migliorare il suo stile di guida. “Mi piacerebbe andarci, è il mio sogno”. Il suo contratto è in scadenza a fine anno e ancora non ha avviato un dialogo per il rinnovo. Vorrei concentrarmi prima su questa stagione e attendere i miei risultati. Avremo abbastanza tempo per parlare del futuro. »

Dopo il grave infortunio alla mano, il 21enne deve comunque tornare a un ritmo costante. Nella prima gara si è dovuto accontentare del 18 ° posto. A calamitare l’attenzione è il suo compagno di squadra John McPhee dopo il podio di Losail, Nel 2016 Pawi ha vinto le gare sul bagnato in Argentina e Germania e vuole ripartire da quelle prestazioni. “Migliorerò se la stagione riprende”, assicura Pawi. L’appuntamento è per il 19 luglio a Jerez de la Frontera. Per quella data anche il destino di Valentino Rossi dovrebbe essere già definito.