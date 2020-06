Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 30 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud. Brevi piogge potrebbero interessare le Alpi venete e le pianure del Piemonte, ma si tratterà di fenomeni di breve durata. Nella notte si verificheranno temporali su Lombardia e Trentino Alto Adige, in estensione mattutina lungo la fascia alpina. Temperature minime comprese fra 20 e 25 gradi.

Mercoledì 1° luglio sarà un’altra giornata di sole e caldo su tutta la Penisola, ma ancora temporali su Alpi e Prealpi che dal pomeriggio coinvolgeranno gran parte del Nord Italia, dove non si escludono grandinate. Temperature massime che si attesteranno fra 30 e 34 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

All’altezza di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino per traffico intenso. Alle porte di Piacenza sulla A1 Milano-Bologna (Km 51 – direzione: Napoli) coda tra Basso Lodigiano e Bivio A1/Fine Complanare Piacenza per lavori in corso.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 23 – direzione: Ventimiglia) traffico rallentato tra Arenzano e Varazze per lavori. Code su Bivio A10/A26 trafori provenendo da Ventimiglia verso Gravellona Toce per lavori.

Tra Bologna e Firenze sulla A1 DIRETTISSIMA (Km 11 – direzione: Firenze) rallentamenti tra Bivio A1-Variante e Badia. Sulla A1 Bologna-Roma (Km 297.9 – direzione: Milano) corsie di sinistra chiuse tra Firenze sud e Firenze Scandicci.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 300.6 – direzione: Taranto) traffico rallentato tra Pedaso e Grottammare per lavori in corso. Coda di 1 km tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto per lavori.

In A25 Torano-Pescara (Km 149.9 – entrambe le direzioni) l‘uscita di Bussi-Popoli è chiusa al traffico fino alle 18:00 del 15/09/2020 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Pescara: Torre de’ Passeri-Casauria. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Roma-Teramo: Pratola Peligna-Sulmona.