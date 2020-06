Incidente, auto e moto si scontrano: alla guida un 17enne. L’incidente è avvenuto a Cagliari, in Via Dante

Un terribile spavento nella tarda serata di ieri 29 giugno, nella via Dante, angolo via Tola: a Cagliari c’è stato un incidente stradale che ha coinvolto ben due vetture, una macchina Fiat Punto e una moto. Alla guida della macchina c’era un ragazzo di 22 anni, erano le 22:30 quando stava percorrendo la via ed era arrivato all’altezza della via Tola: lì si è scontrato con una moto, che stava percorrendo la corsia sinistra. Avrebbe dovuto essere una bella serata, una delle tante, ma alla fine è diventata memorabile per un motivo assurdo e triste che ha allarmato le famiglie dei due ragazzi che hanno ricevuto l’inaspettata telefonata in piena notte.

Alla guida del mezzo c’era un ragazzo di 17 anni, che è stato soccorso dal personale di un’ambulanza del 118 e trasportato, con assegnato codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità. Sul posto è arrivata subito la Polizia Municipale per i rilievi di legge. Questa storia avrebbe potuto finire in tragedia: un terribile spavento per le famiglie dei due ragazzi ma in particolar modo per loro, che hanno temuto davvero il peggio per le loro vite.