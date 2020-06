Valentino Rossi si prepara ad una nuova stagione di MotoGP. Il rider di Tavullia però intanto si concede un po’ di relax con la Novello.

Sono giorni di relax per Valentino Rossi che dopo tanti allenamenti al chiuso di casa propria e qualche gara al ranch con i propri colleghi più giovani ha deciso di concedersi una vacanza nell’attesa che scatti una nuova stagione di MotoGP.

Naturalmente il Dottore ha deciso di concedersi una pausa dallo stress quotidiano con la sua dolce metà, Francesca Sofia Novello, a bordo di uno splendido yacht. La coppia, innamorata più che mai si è immortalata al tramonto sulla barca in uno scatto che la modella ha subito pubblicato sui propri social.

All’orizzonte un’altra stagione di MotoGP

Mentre si continua a parlare di matrimonio in vista, Valentino Rossi sembra deciso più che mai a proseguire la propria carriera con la MotoGP almeno per un anno, quindi qualunque discorso in tal senso sembra destinato ad essere rimandato ancora.

Quella che è ormai alle porte sarà la stagione numero 25 nella carriera di Valentino Rossi nel Motomondiale. Un’annata importante per il #46 che potrebbe firmare un nuovo prolungamento di contratto e correre nel 2021, a 42 anni, ancora una volta in MotoGP, ma con il team clienti Petronas, pur mantenendo un trattamento da ufficiale.

Antonio Russo