Il pilota della Aruba Ducati Superbike, Scott Redding, è carico dopo il test di Misano Adriatico e pronto alla ripresa del campionato

“Mi sento bene. Abbiamo vissuto due giornate di test qui a Misano”. Scott Redding è più carico che mai, in vista della ripresa del campionato del mondo Superbike, dopo le prove che lo hanno visto protagonista sul circuito di Misano Adriatico.

“Sono molto grato di essere tornato in moto, di lavorare di nuovo con il team e di ritrovare la sensazione della velocità”, spiega in questa video intervista realizzata dal team Aruba Ducati. “Mi sono trovato bene, ho spinto forte, sia con le gomme nuove che con quelle usate: un fatto importante. Abbiamo provato molto in moto e raccolto dati utili per noi, di questo sono stato molto soddisfatto. Ad essere onesto è semplicemente grandioso tornare nell’ambiente delle corse, sentire l’adrenalina, e non vedo l’ora di tornare a correre”.

Anche nel corso di questi mesi di stop delle gare per colpa della pandemia, gli ingegneri della Rossa non sono rimasti fermi, ma anzi hanno introdotto parecchi sviluppi tecnici sulla Panigale V4r, promossi da Redding. Il quale, a sua volta, si è allenato ed è riuscito a calare di peso: un ulteriore vantaggio per le prestazioni.

“La cosa migliore che ho trovato qui è stato tornare in pista, lavorare con il team e provare nuove componenti”, spiega Scott. “Sono rimasto davvero sorpreso della velocità con la quale i ragazzi hanno realizzato quelle parti che mi servivano per migliorare la moto dopo le prime gare di Phillip Island. Inoltre ho perso cinque chili e potrebbe essere per questo motivo che ho limato due decimi oggi. È stato positivo anche rimettere alla prova il mio fisico dopo questi mesi di stop e ritrovare il feeling del limite. È strano tornare in questa situazione, ma sono molto contento e mi sono divertito”.

