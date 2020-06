La nuova Audi Q5 presenta una novità mondiale: gruppi ottici posteriori con tecnologia OLED. Cresce di 1,9 cm in lunghezza.

La Casa dei quattro anelli presenta la nuova Audi Q5 che si riscopre ancora più tecnologica e dinamica. Presenterà una novità mondiale: gruppi ottici posteriori con tecnologia OLED, diodi a emissione di luce organici, particolarmente efficienti, che generano un’illuminazione eccezionalmente ampia e omogenea. “I vantaggi della tecnologia OLED consistono, oltre che nel marcato contrasto, nell’elevata omogeneità e nel minimo distanziamento tra i segmenti”, spiega Stephan Berlitz, responsabile Lighting Innovations di Audi AG. “I gruppi ottici OLED costituiscono la base per un design delle luci ampiamente personalizzabile, caratterizzato da una versatilità sinora sconosciuta”.

La nuova Audi Q5 cresce di dimensioni: 19 millimetri in più di lunghezza, raggiungendo i 4,68 metri. Restano invariate la larghezza (senza specchietti) di 1,89 metri e l’altezza di 1,66 metri. Grazie al raffinato mix di materiali, la carrozzeria è la più leggera del segmento, mentre il coefficiente di resistenza aerodinamica (CX) di 0,30 è tra i migliori della categoria.

Tecnologia e gamma motori

A livello tecnologico fornisce il top di gamma: piattaforma modulare d’infotainment di terza generazione MIB 3 e l’Audi virtual cockpit plus integralmente digitale. Il display TFT ad alta risoluzione da 10,1 pollici, di serie, ha una grafica chiara ed essenziale, mentre la struttura dei menu semplifica la navigazione.

Nuova Audi Q5 debutta in Europa nella configurazione 2.0 (40) TDI quattro S tronic in grado di erogare 204 CV e 400 Nm di coppia. La tecnologia mild-hybrid a 12 Volt può ridurre i consumi di carburante fino a 0,3 litri ogni 100 km. Scatta da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 222 km/h. Successivamente al lancio, la gamma di nuova Audi Q5 si amplierà grazie al debutto di due ulteriori step di potenza del motore TDI a 4 cilindri, di un possente V6 TDI MHEV 48V e di due propulsori 2.0 TFSI MHEV 12V. Confermata la disponibilità della variante ibrida plug-in TFSI e, offerta con due livelli di potenza.