Tony Cairoli e ha firmato il rinnovo di contratto con KTM anche nel 2021. L’assalto al decimo titolo è ricominciato per il campione MXGP.

Antonio Cairoli e KTM hanno rinnovato per un altro anno. Il pilota siciliano anche nel 2021 avrà l’opportunità di giocarsi il decimo titolo mondiale contro i due mostri sacri del presente, Tim Gajser e Jeffrey Herlings. Il campione di Patti ha trovato l’accordo per quella che sarà la sua diciottesima stagione di mondiale motocross e la dodicesima in sella ad una KTM SX-F ufficiale.

Il 34enne e la sua squadra, guidata da Claudio De Carli, sono entrati a far parte di KTM Motorsport nel 2010 e hanno subito vinto il primo titolo nella classe regina con l’innovativa KTM 350 SX-F. Cairoli è rimasto imbattuto fino al 2014, poi nel 2017 ha utilizzato la KTM 450 SX-F di ultima generazione per aggiudicarsi il suo nono alloro individuale. In totale Cairoli ha portato a KTM sei titoli nell’ultimo decennio. “Sono davvero motivato per un’altra buona stagione nel prossimo anno, quindi sono molto contento del rinnovo del mio contratto. Vedremo cosa ha in serbo il 2020, ma il mio obiettivo è quello di puntare al campionato, e lo sarà anche nel 2021. Sono molto orgoglioso di essere stato così a lungo con questo team ufficiale – ha detto Tony Cairoli – e voglio ancora scrivere alcune pagine nella storia del motocross di KTM.”

Pit Beirer, Direttore di KTM Motorsports, si è detto entusiasta della firma: “Ci dice molto di Tony come pilota, persona e atleta, il fatto che sia ancora così competitivo, anche in una MXGP ai massimi livelli. Sarebbe potuto entrare in altri team quando ha deciso di voler continuare a correre nel 2021, ma per noi era importante che lui continuasse la sua storia con KTM e questo rinnovo non può che renderci felici. Non abbiamo dubbi che abbia il desiderio di puntare al decimo titolo, che sia nel 2020 o nel 2021″.

Claudio De Carli, Team Manager del Red Bull KTM Factory Racing Team, ringrazia KTM per aver reso possibile l’allungamento di questa bella avventura. “Tony ha espresso la sua volontà di correre per almeno un altro anno e questo ovviamente ci rende felici e conferma il suo carattere e il suo atteggiamento davvero unico per lo sport. La sua scelta finale di rimanere con KTM ci dà grandi soddisfazioni perché conferma anche il buon lavoro che abbiamo svolto rispondendo alle sue richieste tecniche e il forte legame che abbiamo stabilito in molti anni. La prossima stagione Tony sarà al suo dodicesimo anno con KTM e per quanto riguarda il mio gruppo al diciottesimo anno… credo che questo dica tutto!”.