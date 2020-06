Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 29 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e cieli ampiamente soleggiati da Nord a Sud, salvo addensamenti sparsi sul Nordest con qualche residui piovasco sull’alto Adriatico. Nella notte possibili foschie sul medio Tirreno e costa campana. Le temperature minime resteranno stabili e comprese tra 20 e 25 gradi.

Martedì 30 giugno all’alta pressione atlantica daranno supporto correnti calde nord africane, che causeranno picchi anche di 38 gradi nelle città. Dal tardo pomeriggio possibili piogge di breve durata sulle Alpi venete.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

All’altezza di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Trieste) code a tratti tra Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e Cormano per traffico intenso.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 20.2 – direzione: Genova) coda di 4 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. Sulla A12 Genova-Livorno (Km 11.5 – direzione: Genova) traffico rallentato tra Genova Nervi e Bivio A12/A7 Milano-Genova; coda di 3 km tra Rapallo e Recco per lavori in corso.

Sulla A1 Bologna-Firenze (Km 274 – direzione: Milano) traffico rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. Corsie di Sinistra Chiuse tra Firenze sud e Firenze Scandicci.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 281 – direzione: Ancona) coda di 1 km tra Pedaso e Porto Sant’elpidio per Riduzione di carreggiata. Coda di 1 km tra Pescara Nord e Pineto per riduzione di carreggiata.

Alle porte di Roma sulla A24 Roma-Teramo (Km 33.2 – direzione: Roma) divieto di transito per veicoli pesanti con peso superiore alle 3,5 tonnellate tra Vicovaro-Mandela e Tivoli fino alle 6:00 del 30/06/2020 per lavori in corso.

In A3 Napoli-Salerno (Km 28.7 – direzione: Napoli) traffico rallentato tra Angri e Pompei est-Scafati per lavori in corso. Divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alle 6.00 del 30/09/2020.