Il pilota della Aruba Ducati Superbike, Chaz Davies, racconta le sue sensazioni dopo il test di Misano Adriatico che precede la ripresa del campionato

“È stato molto importante e positivo tornare in pista, rivedere molte facce familiari e scrollarsi di dosso la ruggine”. Chaz Davies sorride dopo il test di Misano Adriatico, una sorta di prova generale in vista della ripresa del campionato del mondo Superbike.

E ritrovare la sensazione in sella alla sua Ducati Panigale V4r è stato senza dubbio un momento speciale, di quelli che non si dimenticheranno tanto facilmente. “Sono passati cinque mesi senza corse e dobbiamo ritrovare il ritmo”, prosegue Davies in questa video intervista realizzata dal team Aruba Ducati. “Ci vorrà un po’ di tempo in più, dopo uno stop così lungo come questo, per riprendere il feeling, ma non è che nel frattempo ci siamo dimenticati come si guida”.

Il bilancio che Davies traccia di queste prove è positivo, sia dal punto di vista tecnico che da quello della sua preparazione: “Il test è andato ragionevolmente bene, credo di aver lavorato sodo, considerando che dopo essere stato a lungo lontano dalla moto la forma fisica non è perfetta. È difficile replicare questo tipo di carichi sul corpo a casa, senza poter salire in sella. Ma penso che sia andata bene, meglio del previsto, tanto che sono rimasto sorpreso di quanto mi sia trovato a mio agio in moto. È stato interessante e non vedo l’ora di proseguire tra un paio di settimane a Barcellona”.

Rincara la dose Chaz: “Alcuni aspetti tecnici sono andati molto bene, specialmente oggi, quando abbiamo effettuato qualche modifica alla moto e siamo cresciuti di livello. Ho ottenuto dei riscontri che aspettavo da molto tempo, in particolare siamo migliorati molto nelle curve. Ci sono ancora delle soluzioni da sperimentare, dobbiamo continuare a lavorare su alcuni dettagli, ma credo che i ragazzi abbiano lavorato sodo e abbia dato il massimo in questi giorni per darmi quello che aspettavo”.

