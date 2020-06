Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 28 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e ampiamente soleggiato da Nord a Sud, ma verso metà giornata saranno possibili dei rovesci di beve durata lungo l’arco alpino. Possibili piogge di passaggio anche tra i rilievi dell’Abruzzo e del Molise. Temperature massime in lieve rialzo e comprese fra 30 e 34 gradi. Nel pomeriggio temporali sulle Alpi lombarde e Alpi Retiche.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

All’altezza di Rovereto sulla A22 Brennero-Modena (Km 179.4 – direzione: Brennero) traffico rallentato tra Ala Avio e Rovereto sud per traffico intenso.

Nei pressi di Ferrara in A13 Diramazione per Ferrara (Km 3 – direzione: Strada Statale 16 Adriatica) coda tra Bivio Ss64 Porrettana e Bivio Ss16 Adriatica per traffico intenso.

A Nord di Pisa sulla A11 Firenze-Pisa nord (Km 81 – direzione: Pisa) coda in uscita alla barriera di Pisa Nord per traffico intenso.

Fra Chieti e Sulmona sulla A25 Torano-Pescara (Km 149.9 – entrambe le direzioni) l‘uscita di Bussi-Popoli è chiusa al traffico fino alle 18:00 del 15/09/2020 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Pescara: Torre de’ Passeri-Casauria. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Roma-Teramo: Pratola Peligna-Sulmona.

A Nord di Caserta in A1 Roma-Napoli (Km 719.8 – direzione: Milano) coda in uscita a Capua provenendo da Napoli per traffico intenso. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 37 – direzione: Salerno) coda di 7 km tra Nocera Nord e Vietri sul Mare per lavori in corso.