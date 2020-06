Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 28 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli sereni o poco nuvolosi su tutta l’Italia, salvo lungo le Alpi di confine dove si verificheranno precipitazioni di carattere temporalesco di breve durata, specie sulle Alpi lombarde. Temperature minime in rialzo e comprese fra 21 e 26 gradi.

Lunedì 29 giugno sarà un’altra giornata all’insegna dell’alta pressione africana con cieli soleggiati ovunque, ad eccezione della fascia alpina centro-orientale, dove proseguiranno i temporali. Possibili piovaschi anche sulla Liguria orientale. Temperature massime che si attesteranno fra 29 e 33 gradi, con picchi anche di 38 gradi in alcune città.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Fra Trento e Verona sulla A22 Brennero-Modena (Km 164.78 – direzione: Modena) traffico rallentato tra Rovereto Nord e Ala Avio per traffico intenso.

Tra Piacenza e Bologna sulla A15 Parma-La Spezia (Km 0 – direzione: Parma) coda su Bivio A15/A1 Milano-Napoli provenendo da La Spezia verso Milano per traffico intenso. Sulla A1 Milano-Bologna (Km 108 – direzione: Milano) coda di 4 km tra Parma e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia per lavori in corso.

A Nord di Bologna in A14 autostrada Milano-Napoli-Bologna (Km 4.8 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A1 Milano-Napoli per traffico intenso.

A Nord di Firenze sulla A1 Bologna-Roma (Km 285 – direzione: Milano) coda di 4 km tra Firenze Scandicci e Calenzano per traffico congestionato. Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 297 – direzione: Ancona) coda di 2 km tra Grottammare e Pedaso per riduzione di carreggiata. Coda di 5 km tra Pescara Nord e Pineto per riduzione di carreggiata.

A Nord di Salerno traffico a rilento sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – direzione: Napoli) tra Salerno e Cava de’ Tirreni per traffico intenso.