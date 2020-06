Maserati si unisce alla rinascita dell’Italia con un’esclusiva finitura con la bandiera italiana su alcuni modelli selezionati.



È stata estremamente dura per il mondo intero in questi ultimi mesi, e l’Italia è stata una delle più colpite dal coronavirus in Europa. Nonostante sia stata un’esperienza lunga e dolorosa per molti cittadini del nostro Paese, l’Italia è stata dotata di un nuovo senso di orgoglio perché sta per chiudere il capitolo di una delle battaglie più combattute fino ad oggi.

La Maserati è decisamente italiana, e sono immensamente orgogliosi della loro tradizione. Mentre si illumina con orgoglio il Colosseo con i colori della nostra bandiera, la Maserati si unisce alla ritrovata determinazione dell’Italia.

Maserati ha definito quest’ultimo sforzo come il “progetto di rinnovamento“, selezionando il Levante GTS, il Levante Trofeo e il Ghibli come veri e propri portabandiera per coloro che desiderano portare i colori dell’Italia. L’esecuzione è sottile, ma viene eseguita completamente a mano sul cofano e sul tetto di alcune Maserati selezionate. Inizialmente, Maserati ha selezionato tre Levante Trofeo e due Levante GTS per questa speciale finitura dipinta a mano da esporre nelle principali città d’Europa, Medio Oriente e Africa.

L’opzione non è economica, con un prezzo di 4.000 euro, ed è disponibile su un numero limitato di modelli Maserati Levante e Ghibli del 2020 nel colore nero metallizzato della carrozzeria. Maserati ha inoltre dichiarato che l’opzione troverà la sua strada in tutta la loro gamma per il 2021, dove potrà essere abbinata anche ad altri colori di carrozzeria, una volta che il lotto iniziale di cinque vetture da esposizione avrà fatto la sua comparsa in tutto il mondo, sperando di attirare ancora più attenzione sui mercati internazionali. Se siete degli orgogliosi proprietari di Maserati e volete quel pizzico di eleganza in più, questo extra potrebbe essere proprio quello che fa per voi.

Per quanto riguarda i modelli 2021 del Levante, non è stato ancora annunciato alcun prezzo, anche se dettagli aggiuntivi dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.