Jakub Kornfeil, che annunciò a gennaio il ritiro dal Motomondiale, è pronto a tornare in MotoE. Farà la stessa cosa anche Jorge Lorenzo?

Nel gennaio scorso, a soli 27 anni, Jakub Kornfeil annunciava a sorpresa il suo ritiro dalle corse, nonostante fosse già stato ingaggiato dal team Boe Skull Rider Mugen per il campionato del mondo 2020 di Moto3.

Il giovane ma già esperto (ha alle spalle undici stagioni e cinque podi nella categoria inferiore del Motomondiale) ceco si trovò costretto ad appendere anzitempo il casco al chiodo per motivi puramente finanziari. Ma sembra che il suo sia stato un abbandono di breve durata.

Jakub Kornfeil torna in MotoE

Rivela infatti oggi il sito specializzato MotoGP Cz/Sk che Kornfeil starebbe valutando il rientro in pista nel campionato di MotoE, con il team WithU Petronas, che lo ha scelto per sostituire Bradley Smith, a sua volta promosso in MotoGP come supplente di Andrea Iannone, momentaneamente sospeso per il caso del presunto doping, sulla Aprilia.

Questo mosaico di mercato ha permesso dunque a Jakub di trovare un posto per proseguire la sua carriera. Ed evidentemente il ragazzo della Repubblica Ceca non ci ha pensato un attimo a staccare il casco dal proverbiale chiodo, sul quale non aveva avuto tempo nemmeno di prendere polvere, e fare retromarcia sul suo ritiro.

Anche Jorge Lorenzo rientra in pista?

Un po’ come potrebbe accadere molto presto a Jorge Lorenzo. Dopo l’ultimo Gran Premio dell’anno scorso, Por Fuera annunciò la conclusione con una stagione di anticipo del suo sfortunato contratto con la Honda e, con esso, anche della sua permanenza in MotoGP. Almeno, fino a prova contraria.

Già, perché oggi la Ducati lo starebbe corteggiando per sostituire Andrea Dovizioso nel 2021 e lui si è dimostrato tutt’altro che contrario all’idea di rientrare nel massimo campionato a due ruote e in particolare alla Rossa di Borgo Panigale. Per abbandonare, in fondo, c’è sempre tempo. Anche se lo hai già annunciato, forse un po’ troppo frettolosamente.

