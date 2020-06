Una Lamborghini Huracan Spyder è andata distrutta in un incidente stradale dopo 20 minuti dall’acquisto. L’agente di polizia: “Volevo piangere”.

Una Lamborghini Huracan acquistata 20 minuti prima è andata distrutta in seguito ad un incidente lungo la M1 nel West Yorkshire, all’altezza di Ossett. Secondo la ricostruzione dell’Independent la macchina si è schiantata dopo un contatto con un furgone. Il proprietario avrebbe perso il controllo a causa dell’alta velocità oppure per un guasto ai freni. L’uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti e risulta solo lievemente ferito.

L’auto sportiva di lusso, del costo di 270mila euro, è stata tamponata dopo essersi fermata nella corsia esterna dell’autostrada M1 a causa di un “guasto meccanico” dopo aver lasciato il concessionario e si stava dirigendo a casa. Un agente di polizia del West Yorkshire ha condiviso le foto dell’incidente, vicino a Ossett, e ha detto che sebbene “sia solo un’auto”, “avrebbe voluto piangere”. Secondo quanto riferito, una parte dell’autostrada è stata chiusa mentre la Lamborghini e il furgone venivano rimossi.