Andrea Iannone potrebbe partecipare al Grande Fratello Vip. In caso di lunga squalifica il pilota di Vasto si lancerà nel mondo dello spettacolo?

Qualora la notizia venisse confermata farebbe davvero rumore nel paddock della classe regina. Il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, avrebbe chiesto ad Andrea Iannone di partecipare al reality show sui canali Mediaset. La data di inizio è prevista per settembre, quindi è una opzione possibile solo nel caso al pilota Aprilia venisse confermata o aumentata la squalifica da parte del Tas di Losanna.

L’indiscrezione arriva dal settimanale ‘Nuovo’ che indica l’ex fidanzato di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis come uno dei possibili occupanti vip della casa più famosa d’Italia. Per Andrea potrebbe aprirsi una nuova carriera qualora la squalifica a quattro anni venisse confermata chiudendogli ogni possibilità di proseguire la sua carriera di pilota. E le sorprese non finiscono qui, perchè al GF Vip potrebbero partecipare persone a lui molto vicine e intriganti, a cominciare dall’ex Giulia De Lellis con il suo fidanzato Andrea Damante, Cristina Buccino che nelle ultime settimane è stata accostata al pilota di Vasto. Altri nomi papabili: Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento e Marco Cuculo.