Valentino Rossi si è allenato per un giorno sulle Yamaha M1 con i suoi ragazzi della Academy sul piccolo circuito di Pomposa. E ha vinto la garetta finale

Una gara davvero speciale, quella di cui è stato protagonista Valentino Rossi nei giorni scorsi. In attesa di tornare in pista per i Gran Premi veri e propri (l’appuntamento è fissato per il prossimo 19 luglio a Jerez de la Frontera), il Dottore ha sfidato i suoi allievi della VR46 Riders Academy in sella alla Yamaha M1 da Superbike.

Teatro della sfida non è stato, una volta tanto, il suo Ranch personale, e nemmeno la pista di Fermignano dove si diletta spesso e volentieri con il motocross. Stavolta il fenomeno di Tavullia si è recato invece sull’asfalto del piccolo circuito di Pomposa, in provincia di Ferrara, per un’altra sessione intensa di allenamento insieme a Pecco Bagnaia, Niccolò Antonelli, Stefano Manzi e Mattia Pasini.

Non poteva mancare la classica garetta di fine giornata, a lungo dominata da Pasini, salvo poi essere vinta proprio da Vale, ma solo per abbandono di tutti gli avversari e amici. Anche dopo la bandiera a scacchi, infatti, il numero 46 ha continuato a girare imperterrito in pista, divertito ed entusiasta, dimostrando che la passione e la motivazione per le due ruote sono intatte in lui. Anche a 41 anni, anche ora che deve decidere se ritirarsi dal Motomondiale o proseguire ancora la sua carriera.

Rientrando ai box, Valentino Rossi ha sorriso: “Ho vinto, sono punti importanti per il campionato”. E poi, come se si fosse convinto da solo che si trattasse di una gara vera, con una totale concentrazione ha iniziato a raccontare i problemi tecnici riscontrati sulla sua Yamaha, in particolare in frenata. Insomma, il nove volte iridato è già in pieno clima mondiale. Ora non resta che attendere il primo semaforo verde.