Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 27 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutta la Penisola, ad eccezione di fenomeni di carattere temporalesco sulla fascia alpina e possibili precipitazioni sull’Appennino meridionale. Le temperature massime oscilleranno fra 28 e 33 gradi. Nel pomeriggio ancora rovesci sulle Alpi di confine e sulle pianure piemontesi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Milano sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 41.18 – direzione: Lainate) coda tra Lago di Como e Como Centro. In A4 Milano-Brescia (Km 150.1 – direzione: Trieste) traffico rallentato tra Cavenago e Trezzo.

Traffico intenso sulla A1 Milano-Bologna nei tratti tra Casalpusterlengo e Bivio A1/Inizio Complanare Piacenza, tra Fiorenzuola e Parma, tra Valsamoggia e Bivio A1/A14 Bologna-Taranto.

All’altezza di Pistoia sulla A11 Firenze-Pisa Nord tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa, ci sono 9 km di coda a causa di un incidente tra 5 autovetture all’altezza del km 27, ora risolto.

Sulla A12 Livorno-Rosignano (Km 195 – direzione: Rosignano) coda di 5 km tra Collesalvetti e Rosignano Marittimo per ripristino incidente.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 270 – direzione: Taranto) coda di 6 km tra Civitanova Marche e Fermo Porto San Giorgio per Riduzione di carreggiata.

Alle porte della Capitale in A24 Roma-Teramo (Km 6 – direzione: Superstrada Teramo Mare) coda tra Grande Raccordo Anulare e Nodo A24/A1 Milano-Napoli. Sulla A1 Firenze-Napoli (Km 576 – direzione: Napoli) rallentamenti tra Bivio A1/Diramazione Roma sud e Valmontone per traffico intenso.

In A30 Caserta-Salerno (Km 50 – direzione: Salerno) coda di 5 km tra Salerno e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino per incidente. Entrata consigliata verso Salerno: Baronissi su Raccordo Salerno-Avellino. Uscita consigliata provenendo da Caserta: Castel San Giorgio.