Fabio Quartararo sembra abbastanza certo che nella prossima stagione Jorge Lorenzo sarà ancora in Yamaha nel ruolo di tester.

Fabio Quartararo durante la prossima stagione dovrebbe scambiarsi di moto con il suo idolo Valentino Rossi. La notizia però per ora non è ancora parzialmente ufficiale. Se il francese, infatti, ha già annunciato il proprio passaggio alla squadra ufficiale, il Team Petronas è ancora in attesa della decisione finale di Valentino Rossi.

Durante un’intervista rilasciata a Tuttosport, Quartararo ha così dichiarato in merito a questo scambio: “Valentino non ha ancora comunicato le proprie intenzioni per il futuro. Posso dire che troverà una moto veloce e che la Yamaha è competitiva sia da ufficiale che da satellite. Per il resto non posso parlare a nome di Valentino”.

Quartararo: “Ora devo pensare solo a guidare”

Il pilota francese ha poi parlato delle varie offerte ricevute: “Ho ricevuto alcune offerte e ho cercato di valutarle tutte con attenzione. La Ducati è stata la squadra più vicina, ma in ogni caso quando ho parlato con la Yamaha ho trovato subito un’intesa che mi soddisfa pienamente. Ora però devo pensare solo a guidare”.

Quest’anno in Yamaha è arrivato anche Jorge Lorenzo e nei giorni scorsi si è spesso parlato della possibilità di un suo ritorno in pista a tempo pieno. Su questo argomento però Fabio Quartararo ha le idee abbastanza chiare: “Non ho parlato con Jorge Lorenzo, sono convinto che non tornerà a correre e continuerà a fare ciò che sta facendo: il tester della Yamaha“.

Antonio Russo