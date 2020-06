Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 27 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Ancora temporali lungo la fascia alpina e sul Piemonte, ma si tratta di fenomeni di passaggio e che si assorbiranno nel corso della tarda serata. Sul resto dell’Italia cieli sereni e ampiamente soleggiati, con l’alta pressione che porterà ad un aumento delle temperature minime che oscilleranno fra 20 e 25 gradi.

Domenica 28 giugno l’anticiclone africano farà ancora il suo corso portando ad un caldo intenso, con massime fra 28 e 33 gradi, e un’afa che prenderà possesso di molte città. Non mancherà qualche temporale di breve durata lungo l’arco alpino e sui monti tra Casertano e Molise.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Lavori in corso sempre sulla Liguria, in particolare in A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 32.35 – direzione: Ventimiglia) dove si segnala una coda di 3 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona. Le uscita di Genova Pegli e Genova Prà restano chiuse al traffico. In A12 Genova-Livorno (Km 41.1 – direzione: Rosignano) l‘uscita di Lavagna è chiusa al traffico provenendo da Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Chiavari.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 273 – direzione: Taranto) coda di 2 km tra Porto Sant’Elpidio e Fermo Porto San Giorgio per riduzione di carreggiata. Coda di 1 km tra Pedaso e Grottammare e un altro chilometro di coda si registra tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto per lavori in corso. Sulla A14 Ancona-Bari (Km 380.4 – direzione: Taranto) coda di 1 km tra Bivio A14/A25 Torano-Pescara e Pescara sud per riduzione di carreggiata.

Sulla Tangenziale Napoli (entrambe le direzioni) divieto di transito per i mezzi pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori.