Jorge Lorenzo si aggiudica un altro bolide da aggiungere alla sua collezione di auto di lusso: la Lamborghini Aventador Svj 63 Roadster in edizione limitata

Appassionato di quattro ruote almeno quanto di due, Jorge Lorenzo non ha voluto lasciarsi sfuggire l’occasione di arricchire la collezione che custodisce gelosamente nel suo garage di un altro preziosissimo bolide. Si tratta della Lamborghini Aventador Svj 63 Roadster, l’edizione limitata più esclusiva mai realizzata di questo modello.

Se questa versione era stata presentata l’anno scorso alla Monterey Car Week, l’esemplare numero zero degli appena 800 che verranno prodotti se l’è aggiudicato proprio il cinque volte iridato del Motomondiale, che per l’occasione si è recato dalla sua casa di Lugano alla sede del marchio, a Sant’Agata Bolognese, proprio per ricevere le chiavi di questo gioiello, dalle mani del presidente e amministratore delegato Stefano Domenicali, nel corso di una cerimonia speciale di consegna allestita per l’occasione.

Presenti anche il responsabile commerciale Giovanni Perosino e quello del mercato europeo Andrea Baldi. Il maiorchino avrà di che divertirsi al volante di questa hypercar, spinta da un motore V12 da 6,5 litri con una potenza di 770 cavalli, che è in grado di farle superare i 350 km/h di velocità di punta e di farla accelerare da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi.

La Lamborghini Aventador Svj 63 Roadster si accomoderà così a fianco di altre vetture straordinarie già di proprietà di Lorenzo, come la Pagani Huayra Roadster, del valore di oltre due milioni, che si era aggiudicato solo qualche settimana fa. E, almeno per un giorno, siamo sicuri che Jorge avrà avuto di meglio a cui pensare rispetto alle trattative sul suo presunto rientro alle corse con la Ducati nella prossima stagione…

