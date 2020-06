Jonathan Rea, Scott Redding, Michael Ruben Rinaldi e Sandro Cortese hanno fatto tappa a Tavullia durante un loro allenamento in bicicletta oggi.

Valentino Rossi nella sua Tavullia ha tutto quello che gli serve. A partire dal Ranch per gli allenamenti fino al fan club, ma possiede anche il noto ristorante-pizzeria “Da Rossi”.

Proprio lì nelle scorse ore si sono recati alcuni protagonisti del campionato mondiale Superbike. Top rider come Scott Redding e Jonathan Rea, ma anche il giovane Michael Ruben Rinaldi e Sandro Cortese. Assieme a loro Denis Sacchetti (team manager Go Eleven) e altri amici.

Conclusa la due giorni di test Superbike a Misano, sono rimasti in zona per una breve vacanza e per un giro in compagnia. Infatti, sono scesi in strada “armati” di biciclette e hanno avuto modo di raggiungere anche Tavullia, il comune il provincia di Pesaro-Urbino dove abita e si allena Valentino Rossi. Hanno fatto un piccolo pit-stop nel ristorante del Dottore per dissetarsi prima di ripartire.