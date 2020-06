Sky Sport ha comunicato il programma TV con il quale sarà possibile seguire i campionati di Formula 1, MotoGP e Superbike in questo 2020.

Dal prossimo fine settimana ripartono i motori con la Formula 1, due weekend dopo sarà il turno della MotoGP e a fine luglio riprenderà anche la Superbike.

Per gli appassionati ci sarà la possibilità di seguire i vari eventi su Sky Sport nei canali dedicati. Sky Sport F1 per la Formula1 e Sky Sport MotoGP per MotoGP e Superbike. Da non dimenticare servizi come Sky Go e Now TV per lo streaming. Saranno settimane intense piene di appuntamenti consecutivi, a causa del lungo stop dovuto all’emergenza Covid-19 che ha compresso la stagione sportiva.

F1, MotoGP e SBK: come seguirle in TV su Sky Sport

La prima gara di F1 sarà il 5 luglio in Austria e sempre al Red Bull Ring si correrà anche il secondo gran premio del campionato. Sono previsti ben 8 GP in 10 settimane, in attesa che il calendario venga ulteriormente aggiornato con l’aggiunta di qualche nuova tappa nel periodo autunnale. Possibile inserimento del Mugello dopo Monza (6 settembre). Il GP d’Italia sarà trasmesso anche in chiaro su TV8. Telecronache sempre affidate a Carlo Vanzini con il commento tecnico di Marc Gené ai quali si aggiungeranno le analisi di Matteo Bobbi, Roberto Chinchero e Jaques Villeneuve. Confermate le presenze di Federica Masolin, Mara Sangiorgio e Davide Valsecchi.

La MotoGP scatterà il 19 luglio a Jerez de la Frontera, che ospiterà anche il GP seguente. Anche nel Motomondiale saranno previsti dei doppi appuntamenti sulla stessa pista, una soluzione necessaria data la situazione. Il calendario potrebbe avere ancora qualche ritocco. GP di San Marino e della Riviera di Rimini, GP dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini, GP di Teruel e GP della Comunità Valenciana in diretta anche su TV8. Sempre Guido Meda e Mauro Sanchini protagonisti delle telecronache MotoGP, mentre Moto2 e Moto3 sono affidate a Rosario Triolo e Mattia Pasini. Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli gli inviati con il supporto di Alex De Angelis.

Superbike in azione il 1° agosto proprio a Jerez e ci sono round ancora da confermare. Tutti gli appuntamenti saranno visibili anche in chiaro sul canale TV8. Confermati per le telecronache Edoardo Vercellesi e Max Temporali.