Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 26 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutti i settori. Previsti fenomeni brevi ma intensi sul Trentino Alto Adige e le Alpi venete e tra Umbria e Abruzzo. Temperature stabili o in locale rialzo, con massime comprese fra 27 e 32 gradi. Dal pomeriggio precipitazioni in estensione sulla Val Padana, in assorbimento lungo la fascia appenninica.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Tra Milano e Monza si segnala un incidente sulla A4 Torino-Brescia (Km 129.9 – direzione: Trieste) tra Cormano e Bivio A4/Tangenziale Nord MI. Code a tratti tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Sulla A9 Lainate-Como (Km 14.35 – direzione: Svizzera) traffico a rilento in uscita a Origgio provenendo da Lainate.

Lavori in corso sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 125.8 – direzione: Genova) tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno. Sulla A12 Genova-Livorno (Km 10.5 – direzione: Genova) traffico rallentato tra Genova Nervi e Genova est per lavori in corso.

All’altezza di Reggio Emilia in A22 Brennero-Modena (Km 309.5 – direzione: Modena) coda di 4 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli per traffico intenso. Rallentamenti tra Bologna e Imola sulla A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona tra Bologna Fiera e Castel San Pietro.

Sulla A1 Firenze-Roma (Km 301 – direzione: Napoli) coda di 1 km tra Firenze sud e Incisa – Reggello per veicolo in avaria.

A Roma in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 6.6 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

A Nord di Salerno sulla A3 Napoli-Salerno (Km 41 – direzione: Salerno) coda tra Nocera Nord e Vietri sul Mare per lavori.