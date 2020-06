Quartararo, Morbidelli, Marini, Vietti, Migno e Bezzecchi sono stati protagonisti per un giorno sulle Hyundai da rally sulle strade della Toscana

Sulle due ruote se la cavano alla grande, ma sulle quattro? I piloti del Motomondiale si sono messi alla prova ieri nel rally, al volante delle Hyundai sulle strade toscane del Ciocco, uno degli appuntamenti più storici delle corse automobilistiche italiane su sterrato.

Protagonisti i due portacolori della Yamaha satellite Petronas, Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, ma anche gli alfieri dello Sky Racing Team Vr46 nelle classi inferiori Moto2 e Moto3, Luca Marini, Andrea Migno, Celestino Vietti e Marco Bezzecchi.

In mattinata si sono messi tutti al volante (tranne Bezzecchi, infortunato alla gamba destra), e il giovane Vietti, neopatentato, ha anche sbattuto a muro. Nel pomeriggio, invece, si sono accomodati sul sedile del navigatore e hanno lasciato quello di guida agli specialisti della categoria, Dani Sordo e Umberto Scandola.

Lo spettacolo e l’entusiasmo, comunque, non sono mancati, in questa giornata davvero insolita per i rappresentanti del motociclismo iridato. D’altronde, anche cambiando mezzo, la loro passione per i motori non viene certamente meno.