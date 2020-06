Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 26 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, salvo qualche breve temporale lungo la fascia alpina e prealpina in assorbimento notturno. L’anticiclone prende possesso della nostra Penisola portando ad un innalzamento delle temperature. Le minime saranno comprese fra 18 e 23 gradi.

Sabato 27 giugno sarà un’altra giornata di caldo e sole, ad eccezione di qualche temporale lungo le Alpi, specie quelle occidentali e centrali. Nuvole in transito sul basso Appennino ma senza fenomeni. Temperature massime fra 28 e 33 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Lungo la costa ligure lavori in corso sulla A12 Genova-Livorno e sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia. All’altezza di Pisa sulla A12 Livorno-Rosignano verso Livorno, tra Rosignano Marittimo e Collesalvetti, si è resa necessaria la chiusura del tratto, per un incidente, in cui è coinvolto un camion sul Viadotto Poggio Iverna al Km 177 e 800.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 273.1 – direzione: Taranto) coda di 2 km tra Porto Sant’Elpidio e Fermo Porto San Giorgio per riduzione di carreggiata. Coda di 3 km tra Pedaso e Grottammare per lavori in corso.

In A25 Torano-Pescara (Km 149.9 – entrambe le direzioni) l‘uscita di Bussi-Popoli è chiusa al traffico fino alle 18:00 del 15/09/2020 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Pescara: Torre de’ Passeri-Casauria. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Roma-Teramo: Pratola Peligna-Sulmona.

Sulla Tangenziale Napoli (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso.