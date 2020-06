La rinnovata Classe S della Mercedes è stata filmata nel traffico cittadino mentre indossava un po’ meno mimetismo del solito.

La Mercedes Classe S del 2021 è in sviluppo dal 2015 e non l’abbiamo ancora vista. Tuttavia, questo dovrebbe cambiare questo settembre, quando la casa automobilistica tedesca toglierà finalmente il velo dalla berlina di lusso. Fino ad allora, però, le foto e i video spia dovranno riempire il vuoto di tempo che ci separa dal debutto. L’ultimo video, dal canale YouTube walkoARTvidoes, mostra la berlina nel traffico con un po’ meno mimetismo dell’ultima volta.

Le immagini dell’auto sono trapelate il mese scorso, dandoci una visione chiara dell’esterno rivisitato e degli interni completamente nuovi. Più tardi, nel mese di maggio, è emerso il primo teaser, che fornisce uno sguardo chiaro sul frontale, che non sembra radicalmente diverso da quello dell’attuale Classe S; tuttavia, è caratterizzato dal design aggiornato dei fari dell’azienda che è presente sulla nuova CLS e sulla Classe E.

Sappiamo che la Classe S sarà un “tour de force tecnologico”, secondo l’amministratore delegato di Daimler Ola Källenius. Dovrebbe essere dotata delle più recenti caratteristiche e tecnologie di sicurezza, rendendo la Classe S una delle berline di lusso per eccellenza. Mercedes dice che la Classe S sarà lanciata con un sistema di guida semi-autonoma di livello 3 con un sistema di livello 4 che arriverà più tardi. Questo competerà con il pilota automatico Tesla e con i sistemi SuperCruise della Cadillac.

Il V12 continuerà anche per un’altra generazione, unendosi a diversi motori a sei e otto cilindri ibridi. Mercedes offrirà anche la Classe S con propulsori a quattro cilindri in mercati specifici che tassano motori più grandi e meno efficienti, come in Cina. La casa automobilistica tedesca offrirà la Classe S in tre modi: standard, extended e Maybach – l’offerta extra-lunga.

Una volta che Mercedes avrà finito la nuova Classe S, entrerà in produzione nel nuovo stabilimento Factory 56 dell’azienda. È lì che l’azienda produrrà in futuro modelli di “classe superiore e di lusso“. Non vediamo l’ora di vederla “nuda”.